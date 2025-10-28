居酒屋のドリンクメニューでおなじみの「ウーロンハイ」。香ばしいウーロン茶の風味と飲みやすい焼酎が合わった、食事との相性が抜群の一杯です。甘くないので飲み飽きず、油っぽい料理や濃い味のおつまみをさっぱり流してくれます。今回は、ウーロンハイの黄金比や、ウーロンハイに合う10分以内でパパッと作れる簡単おつまみをご紹介！ おうち晩酌が楽しくなること間違いなしです。■ウーロンハイの誕生秘話 ウーロンハイは、焼酎