岡山西警察署 岡山市で酒気帯び運転をして追突事故を起こしたとして、自称・会社員の男が27日、現行犯逮捕されました。 警察によりますと、自称・岡山市中区の会社員の男（66）は、27日午後7時すぎ、岡山市北区玉柏の県道を酒気帯びの状態で乗用車を運転し、前を走っていた車にぶつかった疑いが持たれています。けが人はいませんでした。 通報を受けて駆け付けた警察官が事情聴取した際、男から酒の臭いがしたため調べた