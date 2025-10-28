◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした３回１死走者なしの２打席目にソロ本塁打を放った。２試合ぶりの本塁打は、ポストシーズン１３試合目