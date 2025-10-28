将棋の第73期王座戦五番勝負は10月28日、山梨県甲府市の「常磐ホテル」で第5局の対局を開始した。防衛3連覇を目指す藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）と、挑戦者で初の王座奪取を狙う伊藤匠叡王（23）は、前日の27日に現地入り。対局場検分後に取材に応じ、最終決戦への意気込みを語った。【映像】「少し暗めに…」要望を伝える藤井王座の様子最終決戦の地に乗り込んだ両者。運命の最終決戦の前日、27日