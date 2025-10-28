高市総理大臣は、日米首脳会談でトランプ大統領にノーベル平和賞の推薦状を手渡す方向で調整していることが分かりました。【映像】高市総理 トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦へ高市総理は28日午前、迎賓館でトランプ大統領と会談を行います。政府関係者によりますと、高市総理はこの場でトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦する考えを伝え、推薦状を手渡す方向で調整しているということです。トランプ大統領は、ガ