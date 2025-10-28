2025年7月24日に発売された新型アウディQ5シリーズ。その中でもスポーツグレードとして設定されているのがSQ5/SQ5スポーツバック（写真：三木 宏章）【写真を見る】0-100km/h加速は先代を上まわる4.5秒、アウディの俊足スポーツSUV新型「SQ5スポーツバック」（43枚）ドイツ・アウディの新型ミドルサイズSUV「SQ5スポーツバック」に試乗した。2025年7月24日より国内販売を開始した新型「Q5」シリーズのなかで、最もスポーティな走り