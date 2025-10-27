いよいよ最終章となるシーズン5の配信を迎える『ストレンジャー・シングス 未知の世界』この度、マイク役のフィン・ヴォルフハルト、ウィル役のノア・シュナップ、ダスティン役のゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役のケイレブ・マクラフリン、そして本シリーズの企画・脚本・監督を務めるダファー・ブラザーズの来日が決定！あわせて、彼らがステージ出演する参加するファンイベントが11月22日（土）に有明に位置するライブドア