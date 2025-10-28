28日10時現在の日経平均株価は前日比120.22円（-0.24％）安の5万392.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は192、値下がりは1381、変わらずは37と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は28.28円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ニデック が26.94円、アドテスト が26.94円、リクルート が16.87円、キヤノン が10.91円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日