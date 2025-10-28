「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が二回に先制の１号ソロを放った。第１、２戦で７打数無安打＆５三振（１四球）に終わっていたテオスカーが目覚めた。ワールドシリーズ９打席目、２回１死からシャーザーが投じた甘い変化球を完璧に捉えた。そしてベンチに向かってバットを放り投げ、絶叫する確信の一撃。ベンチからは大谷翔