◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「6番・右翼」で先発出場。2回の第1打席で先制本塁打を放った。2回1死、相手先発・シャーザーに対し2ボール2ストライクからの5球目、スライダーを完璧に捉えると、打球は左翼にある自軍ブルペンへ一直線。