ワールドシリーズ第3戦米大リーグのワールドシリーズ第3戦が27日（日本時間28日）、ロサンゼルスで行われた。ドジャースとブルージェイズが対戦。2回、審判の判定をきっかけにブルージェイズの走者が勘違いを起こし、憤死する珍事が起こった。2回ブルージェイズの攻撃。先頭のビシェットが左前打で出塁し、バーショが打席に立った場面だった。カウント1-3から高めのシンカーを自信を持って見逃したが、審判はストライクの判定