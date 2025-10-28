■MLBワールドシリーズ第3戦ドジャース−ブルージェイズ（日本時間28日ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのワールドシリーズ（WS）第3戦、“1番・DH”で先発出場し、3回の第2打席でワールドシリーズ2号、今プレーオフ7号の本塁打。プレーオフ通算10号となり、松井秀喜氏に並び日本人最多タイとなった。大谷は直近4戦で5発と好調をキープ。25日第1戦の第4打席（7回）でWS1号となる2ランを放った大