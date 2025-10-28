ASEAN=東南アジア諸国連合に日本やアメリカ、中国などを加えた国際会議「東アジアサミット」が開かれ、南シナ海での実効支配を強める中国に対し、反発や懸念の声が相次ぎました。東アジアサミットは、マレーシアで27日に開かれました。フィリピンのマルコス大統領は、南シナ海で領有権を争う中国が先月、フィリピンの排他的経済水域内に自然保護区の設置を表明したことをめぐり、「我が国の主権を侵害し、国際法などにも違反するも