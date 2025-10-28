けさ、岩手県盛岡市の中心部にある銀行の地下駐車場に子グマ1頭が侵入しました。警察や市によりますと、きょう午前7時ごろ、盛岡市中央通の「岩手銀行本店」の地下駐車場に子グマ1頭が侵入しました。現在、地下駐車場を封鎖し、警察や市が警戒にあたるとともに対応を協議しています。現場は県庁や盛岡地方裁判所などが立ち並ぶ官庁街で、市内の中心部では先週からクマの出没が確認されています。