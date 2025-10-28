きのう来日したアメリカのトランプ大統領と高市総理の首脳会談が先ほどから東京・港区の迎賓館で始まりました。【写真を見る】【速報】日米首脳会談始まる “トランプ関税”や防衛費の増額などめぐり議論か儀仗隊に迎えられ迎賓館の中に入った両首脳は先ほどから、初めての対面での会談を行っています。高市総理は、▼日米同盟の強化や、▼首脳同士の個人的な信頼関係を築きたい考えです。トランプ大統領が同盟国に対し安全保