スコットランド・プレミアリーグのセルティックは２７日（日本時間２８日）、ブレンダン・ロジャース監督が辞任したと発表した。公式サイトで「クラブは辞任を受理し、監督は即時退任いたします。クラブはブレンダンが２度にわたり、非常に成功を収めた期間に貢献してくれたことに感謝しています」などと報告した。昨季までリーグ３連覇と常勝軍団のセルティックも今季は競り負ける試合も多く、直近５試合は２勝３敗と負け越