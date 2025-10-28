筆者の話です。進路や生活の選択で「こうしたい」と思っても、親に否定されるのが怖くて口にできませんでした。やがて「相談グセ」が身についてしまい、50代になった今も自分の決断に自信が持てずにいます。けれど、親も年を取り、もう以前のように頼ることはできません。今ようやく「自分の人生を歩む」と向き合う時が来たと感じています。 親に否定される怖さ 学生時代の私は「これをしたい」と思っても、口に出す前から不安