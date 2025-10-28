なにわ男子 なにわ男子が出演する「なにわ男子×トビデル」オリジナル3D動画を「トビデル」アプリ内で視聴できるオリジナルカードを全国で配布するキャンペーンを10月28日から実施される。【写真】「なにわ男子×トビデル」オリジナルカード ソフトバンク株式会社は、裸眼でスマホ内の写真や動画を3Dで楽しめるキャリアフリーサービス「トビデル」に対応した「トビデル 3D保護ガラス」を全国のソフトバンクショップ