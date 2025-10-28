◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが珍プレーで序盤のピンチを切り抜けた。２回、ブルージェイズ先頭のビシェットに中前安打で出塁を許した。無死一塁でのバーショの打席で、カウント３―１からの球の判定が、通常からかなり遅れてストライクだった。バーショが四球と早合点しプロテクターを外し始めていたほどで、