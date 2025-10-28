入院中の男児の口に手の指を押し込む暴行を加えたとして、27日、男児の父親が逮捕されました。逮捕されたのは、静岡県西部に住む30歳の会社員の男です。警察によりますと男は25日、静岡県西部の医療機関に入院していた男児の口に手の指を押し込んだ暴行の疑いがもたれています。男は男児の父親で、男児にけがはありませんでした。警察は男児の年齢を明らかにしていませんが、「喋れる年齢ではない」ということです。27日に関係機関