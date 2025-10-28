民放公式テレビ配信サービス「TVer」が、10月26日にサービス開始から10周年を迎えた。それを記念し、大型プロジェクト「Tele-Vision→Next-Vision」が始動。同プロジェクトでは、「TVerの日」の記念日制定をはじめ、縦型ショート動画機能のローンチや渋谷でのイベント開催など、次の10年に向けた多彩な施策が発表された。【ランキング表】TVer2025年1〜3月「番組再生数ランキング」トップ20TVerは2015年10月に、スマートフォン