2児の母で歌手の浜崎あゆみ（47）が、ハロウィンのコスチュームを着た子どもたちの姿を公開。「可愛い息子ちゃんたち見れてうれしい」「あゆちゃんに似て色白だよね」などと、反響を呼んでいる。【映像】浜崎あゆみの親子ショットやゲームをする子どもの姿これまでにもInstagramで、七五三での親子ショットや、「めっちゃむずいゲームしてる…」とつづった、子どもの写真など、プライベートについて発信してきた浜崎。ハロウィ