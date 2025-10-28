ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ワールドシリーズでまさかの誤審が起こった。球審のストライク判定が遅れたことで、現場もスタッフも大混乱に陥った。二回表、ブルージェイズの攻撃中だった。無死一塁、バーショがカウント３−１から高めのフォーシームを見極めたかに思われた。だが球審が遅れてストライクのコール。バーショは一塁へ歩きかけており、つられて一塁走者