脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（32）が、タレントの佐藤栞里らと笑顔で写る最新ショットを公開した。【映像】長濱ねるや北村匠海らとの写真2013年から、男性向けファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルを務め、2019年には、NHK連続テレビ小説『なつぞら』に出演するなど、俳優としても活動してきた清原。そんな活躍のさなか、2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。手