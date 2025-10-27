とちぎテレビ 宇都宮市の佐藤栄一市長は２７日の定例会見で、宇都宮市が進めているＬＲＴのＪＲ宇都宮駅西側への延伸について、開業時期を２０３６年３月とすることなどを盛り込んだ国の事業認可に必要な「軌道運送高度化実施計画」を、１０月２９日に認定申請すると公表しました。 「軌道運送高度化実施計画」では、ＬＲＴのＪＲ宇都宮駅西側への延伸事業については、開業が当初の目標の２０３０年より遅れ２０３６年３月