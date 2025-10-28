グラビアアイドルで女優の岸明日香（34）が27日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「みさっちゃんのコラボお洋服ハート」とし、インフルエンサー小澤美里おすすめのベージュ秋冬用ファージャケット姿を自撮り。「女子力あがるぅもふもふなのに軽くてかわいい愛用します」とウインクショットまで披露した。別の投稿では「電子写真集見てくれた？」と問いかけ、雑誌のグラビアショットを公開。ピンク、紫、黒