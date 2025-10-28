とちぎテレビ 日光杉並木街道に杉が植樹されてから４００年の節目を記念し、「平和」をテーマにした絵画や工芸品などの作品展が日光東照宮で開かれています。 この作品展は徳川家康がまつられる日光東照宮の参道として植樹された日光杉並木街道が、ことしで４００年になるのを記念して開かれたものです。 天下泰平を望んだ家康の思いに寄り沿い「永遠の平和街道を守る」をテーマに、会場となった日光東照宮の