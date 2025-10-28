4棟（120戸）の団地の理事長経験者である筆者が団地の老朽化と高齢化をぼやく本連載。今回は、2025年１月に発生した埼玉県八潮市道路陥没事故でも注目を集めた「下水道管」の話。当団地の下水道管は1981年竣工で埋設以来40年を超えています。しかし、団地が古くなったからといって住人のスキルまで上がるわけじゃありません。むしろ手に負えない課題が山積み。その代表例がトイレの逆流問題でした。単年度の理事会でどこまでできる