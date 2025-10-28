元モーニング娘。の保田圭（44）が27日までに自身のブログを更新。新たな家族を迎えたことを報告した。保田は「新たな家族お迎え」と題し「ずーっと気になっていた金魚屋さんへ息子と行ってきましたもう増やしてはダメだと言い聞かせたけど…可愛すぎる子に出逢ってしまいお迎えしちゃいました」と報告した。続けて「トリカラーオランダのぷりんちゃんピンポンパールのひめちゃん（息子が命名）和金やイエローコメットとは泳