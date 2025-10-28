声優の関智一が27日、インスタグラムを更新。自身が骨川スネ夫役を務める、アニメ「ドラえもん」の声優が交代して20周年を迎えたことを報告した。関は「ドラえもんの声優交代して20周年のお祝いがありましたありがとう御座います」と報告した。続けて「参加された一部の皆さんのネームプレートコレクション!」とドラえもん役の水田わさび、源しずか役のかかずゆみ、剛田武役の木村昴らのネームプレートを写真で公開した。また「