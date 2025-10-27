とちぎテレビ 白血病により７歳の若さで亡くなった男の子の生前に育てたアサガオの種が、毎年、宇都宮市内の小学校でリレー方式で引き継がれ、花を咲かせています。 この夏新たな種ができ、次の小学校に引き継ぐため２７日、活動団体へ種が贈られました。 宇都宮市の明保小学校で贈呈式が行われ児童から、この活動を行う「国際ソロプチミスト宇都宮」の近藤和子会長へアサガオの種が手渡されました。 この活動は「