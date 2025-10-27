とちぎテレビ 週明け２７日の東京株式市場は、日経平均株価が大幅に値上がりし、取引時間中と終値で初めて５万円の大台を突破しました。 ２７日の日経平均株価の終値は先週末に比べて１２１２円６７銭高い、５万５１２円３２銭でした。また、ＴＯＰＩＸ＝東証株価指数も５５．６０ポイント上がって３３２５．０５で、最高値を更新しました。 高市総理大臣の経済財政政策に期待した「高市トレード」が株高をけん引す