歌手華原朋美（51）が27日までにインスタグラムを更新。長男とのショットを公開した。華原は「お仕事終わって東京に帰ってきてからゆっくり寝て次の日はお寝坊さんどっか行こっか〜この時間からやってるところ。。。雨降ってるしなぁ〜」とつづり、長男とのショットを投稿。華原は腕と足元にシースルー素材を用いたワンピースを着用し、長男と仲むつまじい様子を見せている。続けて「でも行っちゃいましたままぁ〜ケンタッキ