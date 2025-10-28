女優・倉科カナの自撮りショットが反響を呼んでいる。２８日までにインスタグラムで「え、もう冬？」とだけつづると、自撮りショットをアップ。フワフワの帽子にサングラスをかけたスタイルになっている。川辺で撮影されたこの写真にファンからは「破壊力抜群に可愛い」「え？そちらはもう冬ですか？」「可愛すぎやろがい」「それは着込み過ぎ(笑)！」「どこぞにおるん？？？」などの声があがっている。