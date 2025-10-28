◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＴ・ヘルナンデス外野手が本拠地・ブルージェイズ戦に「６番・右翼」で先発出場し、両軍無得点の２回１死で迎えた１打席目に、ブルージェイズ先発の４１歳レジェンド右腕シャーザーから先制の左翼ソロを放った。甘く入ったスライダーを完璧に捉えると、打球は左翼の自陣ブルペン