【シドニー共同】オーストラリア東部ニューサウスウェールズ州コバーの地下鉱山で28日、爆発が起き、男女2人が死亡、別の女性1人が病院に搬送された。地元警察が発表した。3人は作業員とみられる。警察が詳しい経緯を調べている。公共放送ABCによると、亡くなったのは60代男性と20代女性。搬送された女性も20代で、ショック状態のほか聴覚への影響が見られる。現場はシドニーの北西約600キロ。報道などによると銀や亜鉛、鉛