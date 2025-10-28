ガールズグループIVEのREI（レイ）が、TikTokアワード「ベストトレンドリーダー」賞を受賞した。ソウル市内で25日に開催された「TikTok Awards Korea 2025」で表彰式が行われた。REIは所属事務所のスターシップエンターテインメントを通じ「今年、私の多様な姿を愛してくださったグローバルファンの方々に感謝します。面白半分で撮ったTikTokが、このように大きなプレゼントになって帰ってくるとはとても幸せで、不思議だ」と感想