俳優高橋克典（61）が28日、テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（月曜午後7時）に出演。16歳の長男について語った。ゲストの高橋はレギュラーのサンドウィッチマン、ロッチ中岡創一と栃木・日光を散策。移動のため乗車したバスの中で、伊達みきおから「もうお子さん大きいですか？」と聞かれると、「16歳。高校2年」と話した。また息子について「レッグプレス200キロぐらい上げるんだって。普通にやってますよ」と明かして出