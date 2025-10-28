「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの奥さま達で構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが新規投稿され、恒例となった第３戦の集合写真が公開された。大谷翔平の妻・真美子さんは白のトップスを着てセンターに位置。隣ではフリーマンの妻・チェルシーさんが優しい笑みを浮かべ、ノリノリの夫人たちもいる。ファンも「フリーマンの奥様がいつも一緒にい