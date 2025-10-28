「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席でエンタイトル二塁打を放った。レジェンド右腕のシャーザーと対戦。初球の外角高めにスイングをかけたがファウルとなり、２球目のカーブを引っ張り込んだ。痛烈な打球は右翼線で弾み、ワンバウンドでスタンドへ。打球速度１８３キロの弾丸エンタイトル二塁打でチャ