米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）の第３戦は２７日（日本時間２８日）、１勝１敗を受けてロサンゼルスでドジャース（ナ・リーグ）とブルージェイズ（ア・リーグ）の第３戦が始まった。１番指名打者で出場の大谷翔平が初回、先頭打者でブルージェイズ先発のマックス・シャーザーと対戦。エンタイトル二塁打を放った。ワールドシリーズでは３試合連続、ポストシーズン通算では６試合連続安打を記録した。サイ・ヤング賞