全九州大学野球選手権（西日本新聞社など後援）は27日、福岡県飯塚市の筑豊緑地野球場で準々決勝の再試合1試合が行われ、北九大（九州六大学2位）が4―2で九共大（福岡六大学1位）に勝利した。同戦は26日に7―7で日没引き分けとなっていた。◆神宮への切符は1枚！結果&日程はこちらから◆九共大はソフトバンクにドラフト2位で指名された稲川竜汰（4年・折尾愛真）が2点を追う8回に3番手で登板。先発し、5回4失点だった26