静岡県富士市で、交際相手の10代の女性の顔を殴るなどの暴行を加えけがをさせた疑いで、36歳の男が10月27日に逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、富士市大淵の会社員の男（36）です。警察の調べによりますと、男は10月25日午後11時半頃、富士市内で交際相手の10代後半の女性の顔を殴打するなどの暴行を加え、女性にけがをさせた疑いが持たれています。女性は顔に軽傷を負ったということです。 警察によりますと、もめ