ワールドシリーズ第3戦の始球式を務めるドジャースOBの野茂英雄さん＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ通算123勝の野茂英雄さんが27日、ロサンゼルスで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で始球式を行った。30年前にドジャースでメジャー入りして活躍し、日本選手の米球界への道を本格的に切り開いた野茂さんは、背番号16のユニホーム姿で歓声に手を振ってマウンドの前方へ。捕手役の山本に投