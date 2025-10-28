高松南警察署 (資料) 警察官の首を押す暴行を加えたとして、高松市の職業不詳の男(54)が27日、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は27日午後7時50分ごろ、高松市の自宅アパート内で男性巡査長(24)の首の付け根を1回押す暴行を加え、職務を妨害した疑いが持たれています。 巡査長は、男の親族から「家庭内でトラブルが起こっている」という通報を受け、別の警察官と一緒にアパӦ