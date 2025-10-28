JR東日本は、大人の休日倶楽部会員限定のおトクなフリーきっぷ「大人の休日倶楽部パス」の2025年度の第2回分を発売しました。利用期間は2025年11月27日(木)から12月9日(火)までで、JR東日本やJR北海道のフリーエリアが5日間乗り放題に。利用開始日の1ヶ月前から前日まで購入でき、インターネット予約サイト「えきねっと」で購入すれば通常価格より1,000円割引となるほか、えきねっと限定でグリーン車用も発売されます。「大人の休