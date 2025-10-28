ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に右翼線への二塁打を放った。 ■無死2塁の好機を作るも…… 球団史上初2年連続の世界一へ、1勝1敗で迎えた第3戦。この日の大谷は、序盤から長打で好機を演出した。両チーム無得点の初回。先頭打者で打席に入った大谷は、相手先発マックス・シャーザー