今朝28日(火)は、全国的に西または北よりの風が強く、北海道宗谷岬では最大瞬間風速31.4m/sと台風並みの暴風に。北海道の日本海側では夕方にかけて暴風に警戒を。東京地方や近畿地方では、「木枯らし1号」の可能性も。北海道は夕方にかけて暴風に警戒今日28日(火)は、西高東低の気圧配置で、北海道や東北の日本海側では、西または北よりの風が強く吹いています。最大瞬間風速は、北海道宗谷岬で31.4m/s(4:20)、北海道えりも岬で30.