ワールドシリーズ第3戦2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。試合前には球団OBの野茂英雄氏が始球式に登場。大歓声を浴びた。1995年にドジャースに移籍し、「トルネード投法」で全米に大旋風を巻き起こした野茂氏。メジャーデビューから30年、ドジャースタジアムでのWSで始球式を行った。捕手役を務めたのは、WS第2戦で完投