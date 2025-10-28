人気美容家の神崎恵が２８日までに自身のＳＮＳを更新。ドレスショットを公開した。インスタグラムで「Ｃｈｌｏｅのお食事会へ出席しました。お仕事でもプライベートでも着ることが多いＣｈｌｏｅ。何を着て行こう？と迷った中、シンプルな黒のドレスとバッグを選びました」とつづって、ロングヘアで黒のノースリーブドレスに黒のバッグ姿を披露した。続けて「体に沿うやわらかく薄い生地はちょっぴり緊張しますが、落ち感が